Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında 90+3. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.
Bu sezon Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan milli futbolcu, Beşiktaş karşısında dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.
İsmail Yüksek, önümüzdeki hafta oynanacak Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
