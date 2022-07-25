Ismael panik değil, transfer istiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-0 biten Wolverhampton maçı sonrası herhangi bir panik yaşamıyor. Fransız çalıştırıcı, transfer istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ismael panik değil, transfer istiyor!
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25 Temmuz 2022 09:38
Beşiktaş, hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 kaybetti. Bu maçın ardından Ismael'in üçlü sistemi tartışma yaratsa da Fransız çalıştırıcı bu konuda panik yapmıyor.

ISMAEL PANİK YAPMIYOR

İngiliz ekibi önünde henüz 40. dakikada 3 farklı geriye düşen siyah-beyazlı takımda üçlü savunma hattı Rosier, Welinton ve Necip'ten oluşmuştu. Teknik heyetin eksikler nedeniyle defansta yaşanan sıkıntıları normal karşıladığı ve panik yapmadığı ortaya çıktı.

TAKVİYE İSTİYOR

Savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bir stoper ve bir yabancı sol bek transferi için yoğun şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Valerien Ismael, sakatlığı bulunan Romain Saiss'in sahalara geri dönmesi ve yapılacak iyi bir takviyeyle savunma hattının toparlayacağı fikrinde.



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