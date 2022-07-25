ISMAEL PANİK YAPMIYOR

TAKVİYE İSTİYOR

Beşiktaş, hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 kaybetti. Bu maçın ardından Ismael'in üçlü sistemi tartışma yaratsa da Fransız çalıştırıcı bu konuda panik yapmıyor.İngiliz ekibi önünde henüz 40. dakikada 3 farklı geriye düşen siyah-beyazlı takımda üçlü savunma hattı Rosier, Welinton ve Necip'ten oluşmuştu. Teknik heyetin eksikler nedeniyle defansta yaşanan sıkıntıları normal karşıladığı ve panik yapmadığı ortaya çıktı.Savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bir stoper ve bir yabancı sol bek transferi için yoğun şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Valerien Ismael, sakatlığı bulunan Romain Saiss'in sahalara geri dönmesi ve yapılacak iyi bir takviyeyle savunma hattının toparlayacağı fikrinde.