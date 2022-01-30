İşitme engelli milli voleybolcularda hedef şampiyonluk

Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı oyuncuları, yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.



Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olimpiyatlar öncesi Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'na kulüpleriyle katılan milli oyuncuların hedefinde Brezilya var.



Milli takım kaptanı Cevat Şimşek, AA muhabirine, kendinde ve takımda güvenin iyi olduğunu söyledi.



Karabük'teki şampiyonada milli takım seçmelerinin olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Daha sonra milli takıma katılacağız. Brezilya'da tek bir hedefimiz var, şampiyonluk. Daha önceki şampiyonluklarımızın hepsini bir kenara bırakıp Brezilya'dan olimpiyat şampiyonu olarak dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Her şampiyonluğun ardından takımdaki herkesin kendine daha çok güvendiğinden bahseden Şimşek, "Herkesin birbiriyle çok iyi arkadaşlığı var. Kampta zaten beraber olacağız ve birlikte daha güçlü hareket ediyoruz, inşallah daha güzel gidecek." dedi.



Emrullah Palaz: "Hedefimiz, tekrar şampiyon olmak"



Milli takımın tecrübeli oyuncularından Emrullah Palaz ise 14 yaşında spora başladığını, milli formayla uzun yıllar birçok şampiyonluk yaşadığını aktardı.



Antrenörleri Osman Çarkçı'nın kendisiyle çok ilgilendiğini, başarılarını ona borçlu olduğunu dile getiren Palaz, şöyle devam etti:



"Avrupa şampiyonluğunda da olimpiyat şampiyonluğunda da milli takımdaydım ve çok gurur duydum. Emeklerinden dolayı Osman hocama ve önceki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bazı eksikliklerim vardı ve Osman hocam beni cesaretlendirdi. Daha önce sakatlık problemlerimiz oldu ama bu olimpiyatta sakatlık olmadan hedefimiz, tekrar şampiyon olmak. Brezilya bizi beklesin, şampiyon olacağız."



Palaz, takım arkadaşlarıyla aralarında birlik ve beraberliğin olduğunu, çok iyi anlaştıklarını sözlerine ekledi.





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