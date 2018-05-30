Isaiah: "Cavs panik modundaydı"

Los Angeles Lakers guardı Isaiah Thomas, tekrar takaslanmasını ve L.A.'deki geleceğini konuştu.
Cleveland Cavaliers'a sezon öncesi takas olduktan sonra sakatlığının tedavsi süreci dolayısıyla Ocak ayında forma giyebilmeye başlayan fakat bir türlü Cavaliers'da dikiş tutturamayan Isaiah, 15 maç oynadıktan sonra tekrar takas edilmişti.
Isaiah şu açıklamaları yaptı: "Tetiği 15 maçta, bu kadar hızlı çekeceklerini düşünmemiştim. Ama tekrar söyleyeyim, bu bir iş. Cavs de biraz panik modundaydı. Çok maç kaybediyorlardı. Sanırım bir hamle yapma gereği hissettiler ve basitçe evi temizlediler. İnsanlar hep sekiz veya dokuz tane yeni oyuncunun takıma geldiğini atlıyor. Yani aslında yepyeni bir takımdı. Yeni bir sistemdeydim. Yeni bir takımda, yeni bir koçla ve oyuncularla. Ve yedi aydır da oyun oynamıyordum. Bireysel olarak ritmimi ve zamanlamamı geri yakalamak durumundaydım." "Ama bir türlü dikiş tutmadı. Bunlar olur." "Şimdi genç ve zaten bir sistemi olan bir takıma, L.A.'e geliyorum. Ve yalnızca yardımcı olmak istiyorum. Umarım uzun vadede burada kalırım. Eğer öyle bir düşünceleri yoksa bile, bu son 25 maçta elimden gelenin en iyisini oynayıp Lakers'ta neden uzun vadede bulunmak istediğimi göstereceğim."
Isaiah, Lakers ile çıktığı beş maçta 13.2 sayı ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı.