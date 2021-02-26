İrfan Can Kahveci: "Trabzonspor maçında oynamak istiyorum"

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan İrfancan Kahveci, takıma katıldı, gözünü Trabzon maçına dikti. İrfan, bu karşılaşmada forma giymeyi çok istiyor

Haber; Fanatik
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İrfan Can Kahveci: 'Trabzonspor maçında oynamak istiyorum'
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26 Şubat 2021 08:42
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan İrfan Can Kahveci'nin geldiğinde sakalığı bulunuyordu. İrfan Can, önceki gün takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncu dün ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trabzon seyahati öncesi yapılacak son 2 idmandaki performansına göre İrfan Can ile ilgili son karar verilecek.

Ancak genç yıldızın zorlu maçta formak giymek istediğini Erol Bulut'a ilettiği ve hocasıyla yaptığı görüşmede, "Bu kritik maçta ben de görev almak istiyorum" dediği öğrenildi. Trabzon'a götürülmesi halinde İrfan Can'ın son yarım saatte oyun dahil olması muhtemel görünüyor

 



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