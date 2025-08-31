31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
0-07'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
0-05'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
0-07'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
0-05'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
1-0DA
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-137'
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-172'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
0-0DA
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-260'
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-276'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
0-048'

İrfan Can Kahveci'den Mourinho yanıtı

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi.

calendar 31 Ağustos 2025 21:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci'den Mourinho yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

İrfan Can Kahveci, "Mourinho ayrılığı sonrası gözler sana çevrildi. Neler söylersin?" sorusunun ardından, "Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
10 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
13 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.