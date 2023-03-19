Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya, Arda Güler'in yedek başlaması yine tartışma yarattı.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla karşısında performansıyla alkış toplayan Arda Güler'i, Alanyaspor deplasmanında yedek tercih etti.



Fenerbahçe'nin eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu Jorge Jesus'un bu kararının yanlış olduğunu dile getirdi.



İlker Yağcıoğlu, Jesus'un kararını "İnsanlar kusura bakmasın ama İrfan Can Kahveci'de olup Arda Güler'de olmayan ne var?" sözleriyle eleştirdi.





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