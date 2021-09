İrfan Can'ın sakatlık kabusu

Ali Koç döneminde yapılan birçok transfer hayal kırıklığı yaşattı sarı lacivertlilere. Ama İrfan Can Kahveci, yaş, maliyet, emek, performans denkleminde ilk sıraya aday görünüyor.Geçen sezon devre arasında Galatasaray'la kıran kırana bir yarışa girip, yoğun çabalar ve 7 milyon avro bonservisle imza attırılan 26 yaşındaki millî yıldız ne gün yüzü gördü, ne yüzleri güldürdü.Başakşehir performansını mumla arayan İrfan Can, Fenerbahçe'de futboluyla değil, sakatlıklarıyla haber oluyor. Geçen sezonun en kritik maçı olan Sivas karşılaşmasında da sakatlık yaşayan Kahveci, bu sezon da üst üste sakatlıklar gördü.İlk darbe Kadıköy'deki Helsinki maçında geldi. Adale sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan İrfan Can, hem Helsinki rövanşını hem de ligdeki Antalya, Altay karşılaşmalarını kaçırdı. Tam 24 gün sonra Sivas maçıyla sahalara dönen milli yıldız, sahada ancak 15 dakika tutunabildi. Adale sorununu aşamayan sarı lacivertli oyuncu bu sefer de 6 ila 8 hafta formasından uzak kalacak. Fenerbahçe forması ile toplam 15 maça çıkan İrfan gol sevinci yaşayamazken, 3 asistlik skor katkısı sağladı. İrfan tam iyileşmeden sahaya sürülmeyecek.