İrfan Can Eğribayat: 'Galatasaray panik yapacak'

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçı öncesi konuştu.



İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Her zaman her maça galibiyet için geliyoruz. Rakibimizin puan kaybetmesi, kazanması bizi hiç bağlamadı bu zamana kadar. 15 maç üste üste mi ne kazandılar ama biz hep aynı şekilde devam ettik. Biz inanıyoruz, sezon bitince mutlu sona ulaşacağız." dedi.



İrfan Can ayrıca, "Arkadan gelmek her zaman daha iyi. İlk sırada olan takım, arkasında büyük bir güç hissettiği zaman, bu güç büyük bir güç olduğu zaman ister istemez panik yapıyorlar. İyi hazırlandık. Güzel bir galibiyet alıp, puan farkını azaltıp güzel bir şekilde araya girmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



24 yaşındaki kaleci, Sevilla maçının sorulmasının ardından, "Çok iyi oynadık ama yapacak bir şey olmuyor bazen. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Taraftarımız iyi destekledi ama olmadı. Zaten bizim birinci önceliğimiz ligdi. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi planlıyorduk. Önümüzde lig ve Türkiye Kupası var. İki kupa için çalışacağız. İnşallah ikisini birden kazanırız." cevabını verdi.





