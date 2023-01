İrfan Can: '3 kupayı da istiyoruz'

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İrfan Can, "Taraftarlarımız önünde oynamak büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir maç olacağını biliyorduk. Genç ve yedek ağırlıklı çıktılar. Biz de oralardan geçtik. Büyük takımlara karşı ekstra motive oluyorsun, atlamayacağın topa bile atlıyorsun. Takım halinde kaleye duvar ördüler. Kazandığımız için mutluyuz. Her kulvarda şampiyonluk istiyoruz. Hafta içi olmasına rağmen gelip bizi destekleyen taraftarlara teşekkürler." dedi.



24 yaşındaki kaleci, sözlerine, "Hocamız tüm maçlarda iyi futbol ve galibiyet istiyor. 7-8 aydır sadece düşüncesi galibiyet, iyi oyun. Maç seçmiyoruz. Rotasyon yapıyor hocamız hep. Herkes girip oynuyor. İyi bir aile ortamımız var. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah 3 kulvarda da şampiyonluğa ulaşırız. Neden olmasın." şeklinde devam etti.



İrfan Can, son olarak, "Altay Bayındır, Ertuğrul, Furkan, Doğan, kaleci grubu olarak keyifli ortamımız var. Herkes birbirini itiyor. Ben oynuyorum Altay, Altay olunca ben birbirimizi destekliyoruz. Ertuğrul hep destek veriyor. Altay iyi kaleci, iyi oynuyor. Kötü oynadığını düşünmüyorum ama konuşuluyor. Altay bu takımın kaptanı ve oynayan kalecisi. Ben onun performansını artırmak için çalışıyorum. Taraftarların adımı söylemesi beni mutlu ediyor ama bunu Altay'ı incitmeden yapmak gerekiyor. Herkese ihtiyaç var. Bize hep destek versinler." yorumunda bulundu.





