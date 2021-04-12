İrfan Buz: "Sert geçen F.Bahçe maçı sonrası puan almak önemliydi"

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA
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İrfan Buz: 'Sert geçen F.Bahçe maçı sonrası puan almak önemliydi'
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12 Nisan 2021 19:20
Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Buz, maçtan bir puanla ayrılmalarının önemli olduğunu belirtti.

İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini aktaran Buz, "İlk yarıda Acquah ile yakaladığımız pozisyon vardı. Acquah golü atsaydı, maçı kazanabilirdik. Sert geçen Fenerbahçe müsabakasından sonra puan almak önemliydi. Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



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