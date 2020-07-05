Inter, ikinci yarıda şoka uğradı!

İtalya Ligi Serie A'da 30. hafta karşılaşmasında Inter, Bologna'yı konuk etti.



Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bologna'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



İlk yarıyı Romelu Lukaku'nın 22. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapatan Inter, ikinci yarıda 74. dakikada Musa Juwara ile 80. dakikada Musa Barrow'un gollerine engel olamadı ve sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Inter'de Lautaro Martinez, 62. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.



2 KIRMIZI KART BİRDEN!



Mücadelde iki takıma birden kırmızı kart çıktı. Bologna'da 57. dakikada Soriano direkt kırmızıdan ihraç edilirken, Inter'de Bastonu ikinci sarıdan kırmızıyla oyundan atıldı.



Ligde 4 maç sonra kaybeden Inter, 64 puanla 3. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. galibiyetini alan Bologna ise 41 puanla 9. sırada yer buldu.



Inter, gelecek hafta Verona deplasmanına gidecek. Bologna ise Sassuolo'yu ağırlayacak.



