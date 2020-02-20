Inter, Bulgaristan'da Eriksen ve Lukaku ile uçtu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Inter, deplasmanda Ludogorets'i 2-0 mağlup etti ve son 16 turu için büyük avantaj elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Inter, Bulgaristan'da Eriksen ve Lukaku ile uçtu!
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20 Şubat 2020 22:57
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Bulgaristan ekibi Ludogorets, İtalyan temsilcisi Inter'ı konuk etti.

Huvepharma Arena'da oynanan mücadele, Inter'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada yeni transfer Christian Eriksen ve 90+5. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Lukaku, Inter'in attığı ilk golde de asisti yapan isim olmuştu.

İtalyan ekibinin yeni transferi Eriksen, mavi - siyahlı formayla ilk golünü atmış oldu.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İtalya'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.



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