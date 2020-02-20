Inter, Bulgaristan'da Eriksen ve Lukaku ile uçtu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Bulgaristan ekibi Ludogorets, İtalyan temsilcisi Inter'ı konuk etti.
Huvepharma Arena'da oynanan mücadele, Inter'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada yeni transfer Christian Eriksen ve 90+5. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Lukaku, Inter'in attığı ilk golde de asisti yapan isim olmuştu.
İtalyan ekibinin yeni transferi Eriksen, mavi - siyahlı formayla ilk golünü atmış oldu.
Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İtalya'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
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Huvepharma Arena'da oynanan mücadele, Inter'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada yeni transfer Christian Eriksen ve 90+5. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. Lukaku, Inter'in attığı ilk golde de asisti yapan isim olmuştu.
İtalyan ekibinin yeni transferi Eriksen, mavi - siyahlı formayla ilk golünü atmış oldu.
Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İtalya'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın