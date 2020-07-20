Inter 1 puanı son dakikada kurtardı

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma, sahasında Inter'i konul etti.



Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.



Karşılaşmada gol perdesini 15. dakikada Inter adına de Vrij kaydederken ilk yarının son dakikasında Spinazzola, Dzeko'nun asistinde topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarıda Roma ataklarını hızlandırarak 57. dakikada Mkhitaryan ile gol buldu ve öne geçti. Bu golün ardından Inter oyuncu değişiklikleri ile kazanmaya yönelik hamleler yaptı ve gol 86. dakikada penaltıda Lukaku ile gelerek maça denge geldi. Son dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.



Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Roma 60 puana yükselirken Inter ise 71 puanda kaldı.



