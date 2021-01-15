İngiltere'den Göztepe'ye transfer

Göztepe, transfer listesine dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom Ince'i listesine ekledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
İngiltere'den Göztepe'ye transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2021 10:57
Göztepe'den flaş hamle... Sarı-Kırmızılılar'ın Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Tom Ince ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

Tom Ince'in mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs keşfedilen İngiltere'ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir'e gelemediği ve transferin bu yüzden bir süre bekletileceği öğrenildi. Liverpool altyapısından yetişen Tom Ince, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town ve Stoke City'de forma giydi.

Hoca arayışları devam

Bu sezon Stoke City'de 7 maça çıkan deneyimli futbolcu 347 dakika sahada kaldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Christoph Daum ve İbrahim Üzülmez'le temas halinde.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için