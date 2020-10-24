İngiltere Rashford'un çocuklar için başlattığı kampanyayı konuşuyor

Marcus Rashford, okul olmayan günlerde de çocukların yemek yardımı alması için İngiliz hükümetine çağrı yapmaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
İngiltere Rashford'un çocuklar için başlattığı kampanyayı konuşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2020 08:08
İngiltere, Manchester United'ın 22 yaşındaki forveti Marcus Rashford'un çocuklar için başlattığı kampanyayı konuşuyor.

22 yaşındaki oyuncu ilk kez öğrencilerin okul günlerinde aldıkları ücretesiz yemek fişleri koronavirüs döneminde alamayacak olmaları ve yoksul ailelerin bu yemek fişlerine çok ihtiyacı olması nedeniye bağış toplamıştı. Konuya dikkat çeken Rashford koronavirüs döneminin ardından ise bu kez Noel ve yaz tatillerine yemek indirimi alamayacak çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yaptı ve konunun meclis gündemine girmesini sağladı.

MECLİSTE REDDEDİLİNCE SOSYAL MEDYA

Meclis komisyonunda görüşülen ve 365 gün boyunca çocukların ücretsiz yemek yeme hakkı olmasını içeren teklif, oylamada reddedildi. Hal böyle olunca Rashford sosyal medya hesaplarını devreye soktu ve konuyu gündemde tutmayı başardı.

Geçtiğimiz gün Rashford Ekim ayında bahsedilen ücretsiz yemeği alamayacak öğrenciler için bağışçı okul ve restoranları harekete geçirerek binlerce bağış almayı başardı.

YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

İngiltere çapında büyük dikkat çeken ve farkındalık yaratan olay yeniden ülke gündemine girdi. Rashford, kabul edilmeyen 365 gün boyunca öğrencilerin ücretsiz yemek alma hakkı teklifinin tekrar görüşülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için