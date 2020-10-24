İngiltere Rashford'un çocuklar için başlattığı kampanyayı konuşuyor

İngiltere, Manchester United'ın 22 yaşındaki forveti Marcus Rashford'un çocuklar için başlattığı kampanyayı konuşuyor.



22 yaşındaki oyuncu ilk kez öğrencilerin okul günlerinde aldıkları ücretesiz yemek fişleri koronavirüs döneminde alamayacak olmaları ve yoksul ailelerin bu yemek fişlerine çok ihtiyacı olması nedeniye bağış toplamıştı. Konuya dikkat çeken Rashford koronavirüs döneminin ardından ise bu kez Noel ve yaz tatillerine yemek indirimi alamayacak çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yaptı ve konunun meclis gündemine girmesini sağladı.



MECLİSTE REDDEDİLİNCE SOSYAL MEDYA



Meclis komisyonunda görüşülen ve 365 gün boyunca çocukların ücretsiz yemek yeme hakkı olmasını içeren teklif, oylamada reddedildi. Hal böyle olunca Rashford sosyal medya hesaplarını devreye soktu ve konuyu gündemde tutmayı başardı.



Geçtiğimiz gün Rashford Ekim ayında bahsedilen ücretsiz yemeği alamayacak öğrenciler için bağışçı okul ve restoranları harekete geçirerek binlerce bağış almayı başardı.



YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYOR



İngiltere çapında büyük dikkat çeken ve farkındalık yaratan olay yeniden ülke gündemine girdi. Rashford, kabul edilmeyen 365 gün boyunca öğrencilerin ücretsiz yemek alma hakkı teklifinin tekrar görüşülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.



