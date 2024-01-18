İngiltere'de inanılmaz olay: Taraftar, hakem oldu!

İngiltere FA Cup'ta oynanan Wolverhampton - Brentford maçında inanılmaz bir olay yaşandı.Wolverhampton'ın stadyumu Molineux'de oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında 4. hakemin sakatlanması üzerine tribünde seyirci olarak bulunan 12 yaş altı hakemi Ross Bennett, orta hakem Andrew Madley'e 4. hakemin yerine geçebileceğini söyledi ve sakatlanan hakemin yerini aldı.11 yaşındaki oğlu ile Wolverhampton'ı desteklemek için tribünde bulunan Bennett, BBC'ye yaptığı açıklamada Madley tarafından kendisine sorulan;sorusunayanıtını verdiğini söyledi.Bunun üzerine Bennett'e önce oyuncu değişikliği tabelasının nasıl kullanılacağı konusunda hızlandırılmış bir kurs verildi, daha sonra da diğer hakemlerle iletişime geçebilmesi için bir kulaklık bağlandı.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bennett,sözlerini sarf etti.Uzatmalara giden maçta takımı Wolverhampton'ın 105+2'de Matheus Cunha ile attığı penaltı golüne sevinemediği için üzgün olduğunu söyleyen Bennett,dedi.