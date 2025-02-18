İlker Püren: 'Oyundan düşerseniz cezası ağır olabiliyor'

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, gelecek haftalarda kazanan Sakaryaspor izletileceklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Püren, "Bana göre Sakaryaspor daha baskın, daha agresif ve kazanmaya yakın taraftı. Futbolun gerçekleri var. Bir dakika oyundan düşerseniz cezası ağır olabiliyor. O bir dakikalık süreyi çıkardığımız zaman aslında galibiyeti kaçıran taraf biziz. Özellikle golden önce 1-0 öndeyken Cephas'ın Bülent'e çok net, hatta ayağının kırılmasına sebep olacak bir pozisyonda nasıl VAR'a gidilmediği beni çok düşündürüyor. Eğer orada asisti yapan Cephas, kırmızı kart görmüş olsaydı belki oyun daha dengeli gidecekti.'' değerlendirmesinde bulundu.



Tempolu, coşkulu oynayan bir takım olduklarına dikkati çeken Püren, "Golün VAR'dan dönüşü neredeyse 5 dakika. Puanı bir kenara bıraktığınızda eğer coşkusunu sahaya yansıtan bir takımınız varsa bundan korkmayacaksınız. Yeni transferlerimiz var, onların reaksiyonlarını yeni yeni öğrenmeye ve anlamaya başlıyoruz. Bugün yeni gelen oyuncularımızın da fotoğrafını çok net çektikten sonra artık önümüzdeki günlerde çok daha verimli ve kazanan bir Sakaryaspor'u inşallah izlettirmeye devam edeceğiz." dedi.



