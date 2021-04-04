İlk 11'ler: Kasımpaşa - Beşiktaş

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi bir önceki hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbi karşılaşmasında da düdük çalan hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelede Mete Kalkavan, VAR hakemi olarak görev yapacak. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Koomson, ThelinErsin, Necip, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, NKoudou, LarinBeşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.Siyah-beyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanabilirken, 3 yenilgi ve bir de beraberlikle sahadan ayrıldı.Kasımpaşa'ya 2015-2016 sezonunda dış sahada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon da aynı skorla sahadan ayrıldı. 2017-2018'de rakibiyle 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2018-2019'da ise Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu.Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek bu şansızlığını kırdı.İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 11 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 11 maçta toplam 47 gol kaydedildi.Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan elde etti.Süper Lig'in 22. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş, üst üste 2 maçtaki puan kayıplarının ardından İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazandı.Siyah-beyazlı ekip, 31. haftadaki derbi maçta ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalırken, Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.