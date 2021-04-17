İlk 11'ler: Göztepe - Galatasaray

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Fırat Aydınus'un yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Göztepe - Galatasaray maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan Galatasaray, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Galatasaray 3-1 kazanmıştı.Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.Galatasaray'da cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed maç kadrosunda yer almıyor.Galatasaray'da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala maçta saha kenarında yer alacak.Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi.Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırdı.Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak.Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor.İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.