Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Fenerbahçe, ligde son mücadelesinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenişti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.Gençlerbirliği'nde Salih Dursun, Sio, Zargo Toure, Stancu sakatlıkları, Polomat ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde yaşadığı kayıplarla dikkati çekiyor.Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.Söz konusu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.Fenerbahçe, bu sezon evinde çıktığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla ligde 94. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-lacivertliler 47, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.Rekabetteki son 9 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 168 gole, Gençlerbirliği 98 golle karşılık verdi.Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 38 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 27'sini kazandı, 8'inde berabere kaldı.Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, geçen sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.