İlhan Parlak: 'Kariyerimin en önemli maçı'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak final maçı öncesi Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak ile Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, basın toplantısında bir araya geldi.



Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıda Yukatel Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, final maçıyla ilgili görüşlerini aktardı.



Kupayı Kayseri'ye götürmek istediklerini ifade eden İlhan Parlak, şunları söyledi:



''Finale kadar gelmemizde emeği olan başta takım teknik ekibimiz, başkanımız ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Finale gelirken belki Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey gerçekleştirdik, çok zorlu rakipleri eleyerek bu finale geldik. Tabii finallerin hiçbir zaman favorisi olmuyor. Anadolu'nun iki güzide şehrinin, iki komşu şehrinin bu finali oynaması da gerçekten ayrıca çok mutlu ediyor. Hem Ziya kardeşimiz burada o Sivaslı. Ben Kayseriliyim. İki kaptan olarak burada bulunuyoruz. Benim açımdan da önemi çok farklı. Çünkü çocukluğumda stadına, maçlarına hep maçlara gittiğim, işte Yahyalı'dan kaçarak o stada girip o formayı giymenin hayalini kurduğum takımla şimdi belki kariyerimin yarın en önemli maçı olacak benim adıma. Çünkü o hayalini kurduğum takım, tuttuğum takımın forması altında Türkiye Kupası finaline çıkıyorum. İnşallah bu kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz. Bugün yola çıkacak olan yaklaşık iki yüz otobüste İstanbul'a gelecek olan Kayseri'deki taraftarlarımızı da iyi yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla kazasız belasız gelmelerini temenni ediyorum. İnşallah burada da centilmence, güzelce dostluk çerçevesinde bir karşılaşma olur. Herkese başarılar diliyorum.''





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