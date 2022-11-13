İlhan Palut: 'Ülkemizin başı sağ olsun'

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut maçtan sonra soyunma odasına girdiklerinde kulüp başkanlarının geldiğini ve yaşanan durumdan haberdar ettiğini ifade etti.



Son derece üzgün olduklarını dile getiren Palut, şunları kaydetti:



"Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça geldiğimiz zaman da biz galibiyet bekledik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a da başarılar diliyorum."





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