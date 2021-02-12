İlhan Palut: 'Beşiktaş'ı elemek istiyorduk'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İlk hedeflerinin takımdaki mücadeleyi arttırmak olduğunu vurgulayan İlhan Palut, şunları söyledi:



"Beşiktaş karşısında turu geçip yarı finale yükselmek istiyorduk. Ben ve ekibim iki gündür buradayız. İlk hedefimiz takımdaki mücadeleyi, isteği ve coşkuyu artırmak oldu. Çünkü çok fazla taktik çalışacak zamanımız yoktu. Takımımdan bir reaksiyon bekliyordum, mücadele anlamında, disiplin anlamında. Çocuklar bunu gösterdiler, 120 dakika boyunca oyun disiplininden asla taviz vermeden mücadele ettiler. Bugün özellikle hücumsal anlamda daha iyi olabilirdik. Eksiğimiz, mücadelemizin yanına hücumsal etkinliği yeteri kadar katamamak oldu. Denizlispor maçının ertesinde takımımla bu taktik çalışmaları yapacağız. En az böyle bir mücadele eden Konyaspor ve hücüm futbolunu daha efektif oynayan bir Konyaspor hedefimiz var. Bugün 120 dakika sahada mücadele eden futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu maçı unutup, Denizlispor maçı için konsantre olacağız."



