Iguodala: "Steph'in bir Finaller MVP'si ödülü olmalıydı"

Miami Heat forveti Andre Iguodala, Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Steph Curry'nin bir Finaller MVP'si ödülü kazanmış olması gerektiğini söyledi.



Çok sayıda kazandığı başarıya, arka arkaya beş Final serisinde oynamasına ve üçünü kazanmasına rağmen, Steph hiçbir zaman Finaller MVP'si ödülünü kazanamamıştı.



Warriors süperstarının kariyerinde üç şampiyonluk, iki normal sezon MVP'si ödülü, iki sayı krallığı, yedişer kez ise All-NBA ve All-Star kadrolarına seçilme başarıları bulunuyor.



Iguodala, JJ Redick'in podcast'i "The Old Man and The Three"de yer aldığı sırada, Curry'nin kariyerinde şimdiye kadar hiç Finaller MVP'si ödülünü kazanamaması hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Bence Steph bir tane kazanmalıydı. Hangi senede bilmiyorum ama üçünden herhangi biride."



2015'te Iguodala Finaller MVP'si seçilirken, Kevin Durant, Warriors'ın üç şampiyonluk maratonu sırasında iki kez bu ödülün sahibi olmuştu. 37 yaşındaki veteran oyuncu, 2015 Finalleri'nde maç başına 16.3 sayı, 5.8 ribaund ve 4.0 asist ortalamalar ile oynarken, aynı zamanda seri boyunca LeBron James'i savunan ana isimdi.



Curry ise maç başına %38.5 üçlük isabetiyle 26.0 sayı, 6.3 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarına sahipti.