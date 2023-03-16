Golden State Warriors, Pazartesi günü Phoenix Suns ile oynadığı maçta sol el bileğini kıran Andre Iguodala'nın önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.



Geçtiğimiz yaz Warriors'la tek yıllık minimum veteran sözleşmesi imzalamış olan Iguodala, bu sezon sadece sekiz maçta forma giymiş ve sol kalça sakatlığı sebebiyle ilk 39 maçı kaçırmış, üç maçta oynadıktan sonra, sağ kalça ağrısı nedeniyle sonraki 21 maçta da oynayamamıştı.



5 Mart'ta geri gönen Iguodala, arka arkaya beş maçta forma giymişti.





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