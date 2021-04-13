Igli Tare: "Biz Muriqi'e inanıyoruz"

Lazio Sportif Direktörü Vedat Muriqi, beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Igli Tare: 'Biz Muriqi'e inanıyoruz'
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13 Nisan 2021 23:28
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, büyük umutlarla Fenerbahçe'den transfer edilen ve henüz bekleneni veremeyen Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Lazio'da Muriqi'e herkesin azami saygıyı gösterdiğini belirten Tare, Kosovalı forvetin adaptaston sürecinin beklenmeyen gelişmeler yüzünden çok geciktiğinin altını çizdi. Tare açıklamasında, "Hem Lazio hem de İtalya'da Vedat ilk yılını geçiriyor. İki kez ciddi sakatlık geçirdi, ayrıca koronavirüs nedeniyle de form tutmakta zorlandı. Özellikle koronadan sonra çok hızlı geri dönüş yapmak oldukça zor" değerlendirmesini yaptı.

Tare Vedat Muriqi'e takım ve taraftarların saygısının olduğunu belirterek, "Kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızın nedeni İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir oyuncu, buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecek" diye konuştu.

Vedat Muriqi sezon başında Fenerbahçe'den bonuslar hariç 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu. Muriqi, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda çıktığı toplam 26 maçta 2 gol 1 asist üreterek şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.



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