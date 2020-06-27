Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren İbrahim Üzülmez, "Takımdan karakter göstermesini bekliyordum. Maç kaybedersiniz ama maçları nasıl kaybettiğiniz önemli. Takımla iki gün idmana çıktım, takımı izlediğimiz kasetlerden tanımak için çalıştık. Maça 1-0 geride başladık. Trabzonspor zor bir deplasman, burada puan almak için bu mücadeleyi ortaya koymalısınız. İkinci yarı Ankaragücü'ne yakışır bir futbol oynadık, oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar puan için çalıştık. Trabzonspor'dan bu haftalarda puan almak için kolay değil. Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağını düşünürsek Trabzonspor kazanmak için sahaya çıktı. Biz düştük can derdine. Bize de bu görevi verdiler, temiz bir duyguyla bu takım için elimizden geleni yapacağız. İlk yarı golü bulsaydık, bu maçı kazanabilirdik." dedi.



Ankaragücü'nün kümede kalma savaşıyla ilgili de konuşan İbrahim Üzülmez "Gelecek adına bu oyun kesinlikle umut oldu. Eksik oyuncularımız var. Rodrigues'i kaybettik, Sedat sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu takımı limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda neler olacağını kimse bilemez. Bu coşkuyu yaşayacağız ama pazartesi gününden itibaren Alanyaspor maçına odaklanacağız." diye konuştu.



