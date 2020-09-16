İBB Spor Okulları'nda kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 3-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen spor okullarında kayıtlar başladı.



Spor İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, 48 tesiste düzenlenecek spor okullarında 12 branşta eğitim verilecek. Okullarda 21 Eylül'de eğitimlere başlanacak. Program, 2 aylık periyotlar halinde kontenjan sınırı ile gerçekleşecek.



Eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi, sporu alışkanlık haline getirmeleri ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.



Okullarda cimnastik, atletizm, tekvando, basketbol, voleybol, yüzme, futbol, tenis, buz pateni, okçuluk, badminton, temel hareket eğitiminde 4 farklı yaş grubuna eğitim verilecek.



