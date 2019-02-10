Hüseyin Türkmen'den penaltı yorumu!

Trabzonspor'un Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından genç savunma oyuncusu'den maç değerlendirmesi geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, penaltı pozisyonunu da eleştirdi.Hüseyin Türkmen, maçın ardından ''Yusuf Yazıcı'nın dediği gibi üzgünüm. Penaltı ne kadar penaltı o tartışılır. Sonra şanssız bir gol daha yedik. Eksiklerimin farkındayım. Bunların da üstesinden çalışarak gelmeye çalışacağım. En iyisi olmak için devam edeceğim. Trabzonspor'a gelmeden önceki idolüm de Sergio Ramos'tu.'' sözlerini kullandı.