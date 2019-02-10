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Hüseyin Türkmen'den penaltı yorumu!

Trabzonspor'un genç stoperlerinden Hüseyin Türkmen, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Hüseyin Türkmen'den penaltı yorumu!
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10 Şubat 2019 23:35
Trabzonspor'un Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçın ardından genç savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'den maç değerlendirmesi geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, penaltı pozisyonunu da eleştirdi.

Hüseyin Türkmen, maçın ardından ''Yusuf Yazıcı'nın dediği gibi üzgünüm. Penaltı ne kadar penaltı o tartışılır. Sonra şanssız bir gol daha yedik. Eksiklerimin farkındayım. Bunların da üstesinden çalışarak gelmeye çalışacağım. En iyisi olmak için devam edeceğim. Trabzonspor'a gelmeden önceki idolüm de Sergio Ramos'tu.'' sözlerini kullandı.

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