Hull City'nin Miha Zajc ısrarı!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc için Hull City'nin ısrarı sürüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Hull City'nin Miha Zajc ısrarı!
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15 Ocak 2022 13:02
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Fenerbahçe'den Miha Zajc için ısrarlı.

İngiliz ekibinin, Sloven orta saha için resmi teklifinin kulübe ulaştığı iddia edilirken son kararın İsmail Kartal ile yönetimin yapacağı görüşme sonrası verilmesi bekleniyor.

2023'e kadar kontratı olan Zajc bu sezon 23 maçta 3 gol attı.

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