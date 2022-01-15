Hull City'nin Miha Zajc ısrarı!

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Fenerbahçe'den Miha Zajc için ısrarlı.



İngiliz ekibinin, Sloven orta saha için resmi teklifinin kulübe ulaştığı iddia edilirken son kararın İsmail Kartal ile yönetimin yapacağı görüşme sonrası verilmesi bekleniyor.



2023'e kadar kontratı olan Zajc bu sezon 23 maçta 3 gol attı.





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