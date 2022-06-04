UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kaybetti. Fransa'nın tecrübeli kalecisi Hugo Lloris, yenilginin ardından açıklamalar yaptı. Lloris, yaşadıkları hayal kırıklığına dikkati çekti.



"ÇOK İYİ FORMUMUZU FRENLEDİK"



Fransız eldiven, "Mağlubiyetten dolayı açıkçası hayal kırıklığına uğradık. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler var. Son zamanlardaki çok iyi formumuzu frenledik. Şimdi takım olarak toparlanıp zaferi yeniden tatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



FRANSA'NIN BİR SONRAKİ RAKİBİ HIRVATİSTAN



Bu maçta Danimarka'ın gollerini ülkemizde Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius atarken, Fransa'nın golü ise Karim Benzema'dan gelmişti. Fransa, ULuslar Ligi'nde bir sonraki maçını 6 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ