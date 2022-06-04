Hugo Lloris yenilginin sebebini açıkladı!

Fransız kalecisi Hugo Lloris, Danimarka'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı. Maçı neden kaybettiler? Lloris, bu konuya açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hugo Lloris yenilginin sebebini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2022 12:47
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kaybetti. Fransa'nın tecrübeli kalecisi Hugo Lloris, yenilginin ardından açıklamalar yaptı. Lloris, yaşadıkları hayal kırıklığına dikkati çekti.

"ÇOK İYİ FORMUMUZU FRENLEDİK"

Fransız eldiven, "Mağlubiyetten dolayı açıkçası hayal kırıklığına uğradık. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler var. Son zamanlardaki çok iyi formumuzu frenledik. Şimdi takım olarak toparlanıp zaferi yeniden tatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FRANSA'NIN BİR SONRAKİ RAKİBİ HIRVATİSTAN

Bu maçta Danimarka'ın gollerini ülkemizde Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius atarken, Fransa'nın golü ise Karim Benzema'dan gelmişti. Fransa, ULuslar Ligi'nde bir sonraki maçını 6 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ