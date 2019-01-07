Houston Rockets, takas piyasasında!

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Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey, takasın son gününe kadar takımlarını güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.Daryl Morey, "NBA'de mentalite budur. Ya alıcı olursunuz, ya satıcı. Biz kesinlikle alıcıyız. Şampiyonluğu kazanabilmek için uzun bir süredir çabalıyoruz. James Harden etrafında iyi bir takım kurmaya çalıştık ama şampiyonluk şansına bu kadar yaklaşmamıştık." dedi."James Harden'ı aldığımızdqan bu yana takasta alıcı taraf bizi." diyerek sözlerini sürdüren Morey, "Şampiyonluk şansımızı artırabilmek için her türlü hamleyi yapmaya hazırız. Fakat, güçlendirmek için zorlamayacağız, bir fırsat varsa kendimizi geliştiririz." diyerek sözlerini noktaladı.Sezona kötü başlayan Houston Rockets, James Harden'ın adeta alev alev yandığı son 12 maçta 11 galibiyet aldı.