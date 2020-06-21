Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe maçında aleyhlerine verilen penaltının ardından tribüne gönderilmesi hakkında konuştu.



"SÜREKLİ 'HİKMET HOCA'YI AT' DEDİ"

Hikmet Karaman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Hakemin kararına itirazımdan dolayı atılmadım! Bunu bir ayrı tutalım. Kollektif çalışmak isteyen bir teknik adamım. Penaltıdan önce dördüncü hakemle diyaloglarımız oldu. Oyunun içerisinde teknik direktörlerle, dördüncü hakemle, teknik adamların çok güzel diyalogları olması lazım. Son 7 senede hakemlerle kötü ilişkim olmadı, kırmızı kart görmedim. Ben konuşuyorum ama hakemler konuşamıyor. Dördüncü hakem Yasin Kol'u da koruyarak konuşacağım. Penaltı öncesinde, dördüncü hakem, orta hakemi ikaz etti, 'Seni atacağım, girme' dedi. 'Hocam dedim, hakeme itiraz etmiyorum, kaç haftadır kazanamıyoruz, bir adım çizgiyi geçiyorum, sen beni ikaz et, içeri girsem, idare et' dedim. Bir adım çizgi geçilince antrenör atılmamalı. Sonra yine yine Özgür Yankaya'yı uyardı. 'İngiltere'de maçları izlemiyor musunuz?' dedim." diye konuştu.



"SERDAR GÜRLER 'PENALTI DEĞİL' DEDİ"

Penaltı pozisyonunun ardından atılması hakkında konuşan Hikmet Karaman "Serdar Gürler yanıma geldi, 'Hocam ağır bir karar, penaltı değil' dedi. Ben de ona 'Valla bana da öyle geldi, VAR'da belli olur' dedim. Serdar, 'Ben olsam çalmazdım' dedi. Sonra dördüncü hakem, Serdar'ı şert şekilde ikaz etti. Sonra da orta hakeme 'Hikmet Hoca'yı at' dedi. Küfür edersin, başka şey olur ama yok! Kabul etmiyorum, Özgür Yankaya, benimle konuşsa problem olmazdı. Geçen hafta Kasımpaşa maçında penaltı pozisyonlarımız var ama verilmedi, bir kere itiraz etmedik, sahaya atlamadık, basında hakemle ilgili bir şey konuşmadık. Dördüncü hakemle olayımız penaltıdan önce başladı. Dördüncü hakem, beni daha önce attırmak istedi ama Özgür Hoca atmadı çünkü bir şey yapmadım. Dördüncü hakemler biraz toleranslı olacak, İngiltere'ye baskınlar" dedi.



"İKİSİNDEN DE ÖZÜR DİLERİM"

Hikmet Karaman ayrıca "Özgür Hoca'dan özür diliyorum ama bana pozitif gelebilirdi. Dördüncü hakemden de özür dilerim ama bizi koruyun ya!" açıklamasını yaptı.



"PENALTI BENCE AĞIR KARAR"

Deneyimli teknik adam, "Penaltı verilebilir ama bence ağır karar" diyerek sözlerini noktaladı.