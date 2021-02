Hidayet Türkoğlu: 'Mehmet Okur'a kapımız her zaman açık'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı'nın ardından erkek milli takımın da Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı etmesiyle büyük organizasyonlarda yer alma geleneğini sürdürdüklerini söyledi.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar milli takım formasını giymiş, basketbolun içinden gelmiş ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamış ve şu an yönetici konumundaki insanlar olarak şampiyonaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kadınlarımızın ardından erkek milli takımımızın da güzel basketbolla iki galibiyet alarak 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılması bizi mutlu etti." dedi.



Oluşturdukları genç ekibin 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Türkoğlu, "Bu performans iyi oluşum içinde olduğumuzu ve olacağımızı gösterdi. Orhun Ene'yi ve tüm ekibini kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Genç, pırıl pırıl kardeşlerimiz var. Fırsatı iyi değerlendirdiler. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.



NBA'de oynayan basketbolcuların katılımıyla daha da iyi bir milli takımın ortaya çıkacağını aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu genç arkadaşlarımızın, önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde kazanacağı tecrübelerle basketbol anlamında bizi daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Şampiyonalarda her an her şey olabiliyor, turnuva oynuyorsunuz. Son saniyeye kadar mücadele edecek genç arkadaşlara sahibiz. 2022'de inanıyorum ki en hazır şekilde mücadele edeceğiz."



Genç oyuncuların gelişimi için hem kulüpleriyle hem kendileriyle görüşmeye devam edeceklerini anlatan Türkoğlu, "İlk düşüncemiz bu arkadaşların gelişimin devam ettirmesi. Oynadıkça ve süre aldıkça, sorumluluk aldıkça basketbol anlamında kendilerini geliştirmiş olacaklar. Doğal olarak da başta kendi kulüplerine sonra da milli takıma faydalı olacaklardır. Milli takım ekibimiz de kulüp antrenörleriyle bir araya gelip, çocuklarımızın gelişimi anlamında diyalogda bulundular. Bundan sonra da bu devam edecek. Gelecek vaat eden her oyuncuyu yavaş yavaş belirlemeye başladık. Böyle devam ederse geleceğimizin iyi yolda olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.



"Mehmet Okur'a kapımız her zaman açık"



Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonunun özel davetlisi olarak İstanbul'a gelen ve A Milli Takım'ın elemelerde oynadığı maçlar sürecinde oyuncuların çalışmalarına yardımcı olan Mehmet Okur'a kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.



Mehmet Okur'un da milli takım formasını giyen ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "ABD'de bulunurken kendisiyle diyalog içindeydik. Aramızda olmak istedi, seve seve kendisini burada misafir ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet Okur'un milli takım antrenmanlarında tecrübelerini ve bilgilerini oyuncularla paylaştığını kaydeden Türkoğlu, "Hepimiz basketbolu bıraktıktan sonra yönümüzü farklı yollara çevirdik. Ben yönetici tarafına geçtim, Mehmet Okur da antrenör olmak istiyor. Bizimle çalışmak istiyorsa Mehmet Okur'a kapımız her zaman açıktır." diye konuştu.



Başkan Türkoğlu, milli takımın İsveç ve Hırvatistan ile oynadığı maçlarda basketbol camiasının önde gelen isimlerinin de salonda yer almasıyla ilgili soru üzerine, "Önemli olan bu süreçte pozitif sinerji yaratabilmek. Maçlara gelen, milli takıma destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Sahada çok değerli, pırıl pırıl kardeşlerimiz vardı. Hem antrenörlerin hem eski basketbolcuların desteği onları motive etmiştir. Mehmet Okur'a da bu süreçte bizimle bulunduğu için teşekkür etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Federasyon olarak amaçlarının basketbolu en iyi yerlere getirmek olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:



"İsveç maçında Ergin Ataman, Hakan Demir ve diğer antrenörlerimiz de oradaydı. İbrahim Kutluay da geldi. Kendisi de çok önemli sporculardan biri. Mehmet Okur hem milli takımın antrenmanlarında yer aldı hem de maçlarda onlarla beraber oldu. Böyle pozitif süreçleri ekip olarak her zaman yaratmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu arkadaşlarımızın basketbolun buralara gelmesinde büyük payı var. Biz de onların aramızda olmasından her zaman mutluluk duyduk. İnşallah böyle devam ederiz. Hep beraber olduğunuzda pozitif süreç yaratıyorsunuz. Herkesin birbirine desteği sahadaki arkadaşlara da olumlu yansıyor. Böyle bir süreç başlatmaktan ve her geçen gün bunu güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz."



Larkin memnuniyeti



Shane Larkin'e de elemelerdeki performansından dolayı teşekkür eden Türkoğlu, "Son iki maçtaki mücadelesinden bizim gibi tüm arkadaşları da memnun olmuştur. Larkin Avrupa'nın en iyi oyuncusu. Savunmadaki mücadelesiyle de takıma büyük örnek oluyor. Onu ekibe dahil ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Zaman zaman jenerasyon değişikliklerinden dolayı zorlanabildiklerini aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zaman zaman kısa oyuncuda sıkıntı yaşıyoruz bazen uzunlarda bu oluyor. Şu an baktığımızda alttan çok kaliteli uzunların geldiğini söyleyebiliriz. Gelecekte oyun kurucu anlamında da çok kaliteli arkadaşlarımız aşağıdan milli takıma dahil olacaktır. Şu anki gidişat bizi mutlu ediyor. 1995-1997 ve 2000-2002 doğumluların milli takıma dahil olmasının ardından 2004'lülerin de katılacağını hesaplarsak güzel bir jenerasyon bizi bekliyor diyebiliriz."



Elemelerdeki son iki maçın organizasyonunu da başarıyla tamamladıklarını anlatan Türkoğlu, "Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Güzel bir organizasyon yaptılar. Başta bizim sporcuların sağlığı olmak üzere diğer ülkelerin sporcularının ve yöneticilerinin problem yaşamadan ayrılmalarını sağladılar. Hem maçları hem organizasyonu başarıyla tamamlamak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Olimpiyat elemeleri



Olimpiyat elemelerinde milli takım adına beklentilerle ilgili soruyu yanıtlayan Türkoğlu, "Bir belirsizlik var, biz de yakından takip ediyoruz. Sanırım mart ayının ortaları gibi hem olimpiyat komitesi hem FIBA'nın katılacağı bir toplantı olacak. Haziran sonunda maçların oynanıp oynanmayacağı ya da olimpiyatların yapılıp yapılmayacağına yönelik bir toplantı olacak. Eğer maçlar yapılırsa NBA'deki arkadaşlarımız dahil olacaktır. Onların katılımıyla iyi bir grup olacağımızı düşünüyoruz. Orhun hocamız kararı verecektir. Türk halkının, mücadelesiyle mutlu olacağı bir milli takım sahada olacaktır." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyadaki insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili konu



1992-1994 yıllarında federasyonda çalışan bir kişiyle ilgili insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldığı iddialarını değerlendiren Türkoğlu, şunları söyledi:



"Üzüntülüyüz. Federasyon olarak son iki maçtaki başarılarımızı konuşmak, bunun keyfini çıkarmak isterken bu yazılanlar bizi çok üzmüştür. Turgay Demirel'in zamanında yapılmış olayları TBF etiketlenerek paylaşılması bizi üzmüştür. Böyle bir kurumun bu tarz şeylerle anılması burayı yöneten insanlar olarak bizi üzmüştür. Hukukçu arkadaşlarımıza da talimatı vereceğim. Gerek Cumhuriyet Başsavcılığına gerek diğer ilgili kurumlara bu konunun aydınlanması için gerekli talepler yapıldı. Turgay Demirel zamanında yapılmış bir olayın şimdi gündeme gelmesi, ki güzel jenerasyon yakaladık, bu arkadaşlarla ilgili konuşmamız gerekirken, bu süreçle karşılaşmamız bizi üzmüştür. Tüm yetkilileri göreve çağırmak istiyorum. Gerekli araştırmalar yapılsın ve Turgay Demirel döneminde neler yaşanmışsa kamuoyuyla paylaşılmasını istiyorum ki tekrar basketbolu daha iyi yerlere getirmek için çalışmalara devam edelim."