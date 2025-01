Hidayet Türkoğlu: 'Alperen'i oylayalım'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'de basketbola olan ilginin daha da artmasını istediğini belirtirken, Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle gerçekleştiğini söyledi.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, yeni yılı kutlayarak sözlerine başladı.



Türkiye'ye iyi bir yıl dileyen Türkoğlu, "Basketbolseverlere, siz değerli basın mensuplarına, herkese, basketbola gösterdikleri ilgi ve alaka için de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türkoğlu, 2024 yılının milli takım ve kulüpler bazında güzel geçtiğini belirtti.



Kulüplerin Avrupa'daki başarıları ile kadın ve erkek milli takımların bu yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına katılacak olmasının gururunu yaşadıklarını aktaran Hidayet Türkoğlu, "İnşallah bu süreç, Avrupa Şampiyonası'na giderken de aynı istikrarla devam eder ve ülkenin basketbolu her geçen gün hak ettiği noktaya gelir." diye konuştu.



"Süreç Sayın Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu iradeyle bu noktaya geldi"



Geçen yıl faaliyete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nin yapılmasında büyük ve güzel bir ekibin çabası olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Sadece benim başarım var demem doğru olmaz. Arkadaşlarla beraber çok güzel bir şey ortaya çıkardık. Her fırsatta bunu dile getiriyorum, her zaman da dile getireceğim, burası Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteği ve iradesi olmasaydı, gerçekleşmeyecek bir süreçteydi. Bu süreçte bizimle güzel iş birliği yapan ve bize destek olan bakanlarımıza da teşekkür ederim. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle bu noktaya geldi." açıklamasında bulundu.



Türk basketboluna güzel bir tesis kazandırıldığını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Federasyonun böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Biz fikirlerimizi ve düşüncelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştık ve bu noktaya geldik. Amacımız kulüplerimizin, altyapılarımızın bu tesisten yararlanması, federasyon olarak milli takım organizasyonları anlamında bu tesisten yararlanması. Burası basketbola hem kulüpler hem de milli takım anlamında çok büyük bir değer katacaktır. Uzun vadede bakınca tesisleşme anlamında buranın ne kadar değerli olduğunun farkına varacağız diye ümit ediyorum."



"Basketbolseverlerin gelip vakit geçireceği bir düzen kurmak istedik"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin yalnızca 10 bin kişilik spor salonundan ibaret olmadığını, merkezin her gün yaşayan ve halka açık noktaları olan bir tesis olduğunu vurguladı.



Spor Sergi Sarayı'nın ardından Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yapıldığını hatırlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:



"O tesisin artık gerçek anlamda kullanılmayacağını gördüğümüz, federasyonun bünyesinde de böyle bir tesisin olmadığını bildiğimiz için burayı yapmak istedik. Abdi İpekçi Spor Salonu'nu yıktıktan sonra modern teknolojiyle birlikte 10 bin kişilik salon, altyapılar için 3 tane her birinin 500 tribünü olan, milli takımımız için de 1000 kişilik tribünü olan bir salon yaptık. Şu anda hafta sonları altyapı organizasyonları yapılıyor. Toplamda 5 salon yaptık. Bu tesisi yaparken salonların etrafında halkın, basketbolseverlerin gelip vakit geçireceği bir düzen kurmak istedik. İçinde yeme içme alanlarının olduğu, insanların da konaklayabileceği, milli takımın kamp yapacağı otel olacak. Müze ve kütüphanemiz olacak. Basketbolun geçmişinden bu yana kadar yapılan bütün değerleri gençlere daha iyi anlatabilmek için bunu planlıyoruz. Geçenlerde çok güzel bir protokol imzaladık, önümüzdeki yıldan itibaren müfredatı tamamen Türkiye Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanacak basketbol lisesi hayata geçecek. Böyle değerlendiği zaman insanların gelip vakit geçirebileceği, dolu dolu basketbolun yaşanabileceği bir yer olacak. Şu anda da Galatasaray ve Anadolu Efes de büyük salonları kullanıyor. Her gün basketbolla yatıp kalkacağımız bir süreç olacak. İnşallah hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımız buradan en iyi şekilde yararlanacak."



"Arkadaşlarımızın hepsi çok kaliteli ve iyi basketbolcular"



Türk temsilcilerinin son yıllarda Avrupa'da güzel sezonlar geçirdiğini belirten Türkoğlu, bütün kulüplere başarı diledi.



2025 yılının hem erkek hem de kadın takımları adına güzel geçmesini dileyen Türkoğlu, "Özellikle kadınlarımız son 2-3 senede neredeyse her kupada çok iyi durumda ve kupaların Türkiye'ye geldiği bir süreç yaşatıyor. Bu anlamda tüm kulüplerimizi kutlamak istiyorum. Bu süreç milli takıma yansıyacaktır. Takımlarda şans bulan arkadaşlarımızın başta kendi takımlarına daha sonra da milli takıma çağrıldığında faydalı olmasını ümit ediyoruz. Şu anda hem organizasyon anlamında tecrübeli bir federasyonunuz hem de tesisleşme anlamında dünyada benzeri olmayan bir tesisi basketbola kazandırdık. Herkesin sağlıklı olacağı bir süreçle de karşılaşırsak inşallah güzel bir başarılar elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkoğlu, NBA'de forma giyen bazı Türk oyuncuların Avrupa'ya dönmesiyle ilgili şunları söyledi:



"Arkadaşlarımızın hepsi çok kaliteli ve iyi basketbolcular. Avrupa'ya dönmeleri bizi mutlu etti. Süre alacak olmaları çok önemliydi. Hepsi çok değerli isimler. Kulüplerinde elde edecekleri bilgi, birikim, tecrübe ve form durumlarını milli takıma yansıtacaklardır. Bunun da örneğini son pencere maçlarında gördük. Cedi'nin inanılmaz bir performansı vardı. Şehmus'un Bahçeşehir'de oynayarak kazandığı öz güven bizi çok mutlu etti. 4+1 kuralından sonra Türk oyuncuların önemli dakikalarda sahada olması da tecrübelerinin artması açısından çok değerli. Performans olarak bakınca hepsi iyi bir istikrar içinde. Bu arkadaşlarımızın önce kendi takımlarına sonra da davet edildiklerinde bu hırs, arzu ve isteği milli takıma yansıtmalarını istiyoruz. Hepimizin isteği de milli takım olarak başarıyı elde etmemiz."



"Alperen'i oylayalım"



NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star'a aday olmasıyla ilgili konuşan Türkoğlu, "Alperen'i oylayalım. 2 senedir inanılmaz bir performans sergiliyor. Orada bizi temsil eden ve bu derece performans sergileyen bir ismin olması gurur verici. Kariyerinin, uzun yıllar ülkemizi gururla temsil edecek noktada olacağını ümit ediyoruz. Alperen'i 2025 NBA All-Star'ında desteklediğimizi söyleyelim. Milli takım oyuncumuzun, Türk oyuncumuzun NBA All-Star'ında bizi temsil edecek olması da ayrıca gururlandıracaktır." ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkoğlu, 2025 yılındaki beklentileri hakkında, "Hayalimiz, kulüplerimizin Avrupa'daki bütün finallerde olması ve inşallah hem kadın hem de erkek takımlarının bütün organizasyonlarda kupaları ülkemize getirmesi. Bu durum ülke basketbolunun uluslararası arenadaki değerini üst noktaya getirecektir. Federasyon olarak beklentimiz de milli takımı bu yazdan itibaren istediğimiz noktaya getirmek. Eski bir sporcu olarak tek isteğim, ülkemizde basketbola ilgi ve alakanın daha da artması." değerlendirmesinde bulundu.