Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da noktalayan Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Göztepe golcü transferinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.Sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan Uruguaylı golcü Abel Hernandez'in Rus ekibi CSKA Moskava ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, rota Sokol Cikalleshi'ye döndü.Yerli forvet transferinde Menemen Belediyesporlu Samed Ali Kaya ile söz kesen Göztepe'nin geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Osmanlıspor'da forma giyen Cikalleshi'ye teklif götürdüğü öğrenildi.Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Arnavut futbolcunun Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bütçeyi aşmadan takviyelerini gerçekleştirmek isteyen Başkan Mehmet Sepil'in önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncunun transferini bitirebileceği vurgulandı.İlk olarak ülkemizde 2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'de görev alan 27 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor ve Osmanlıspor'da da oynarken, 70 maçta 19 gol attı. Mutlaka yabancı bir golcüyü kadrosuna dahil edecek İzmir ekibinin Patrick Twumasi'yle de irtibatı koparmadığı iddia edildi.