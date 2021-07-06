Herkes istedi, Galatasaray erken davranıp kaptı

Galatasaray'ın golcüsü Eren Aydın U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçlarında yeniden adından söz ettirdi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettiği maçta yaptığı "hat-trick"le geceye damga vuran 18 yaşındaki golcünün hikayesi de oldukça ilginç.



Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in çocukluğunu ve Galatasaray'a transferi ile ilgili detayları Akşam gazetesine anlattı. Atasoy şunları söyledi: "Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar."



2016 YILINDA KARTAL'A DÖNDÜ



"Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi. Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı."



BAŞTA ÇOK UYUM SAĞLAMAYADI



"Galatasaray'a o dönem Eren ile birlikte Umut Erdem ve İsmail Zehir'i de verdik. Eren Galatasaray'a gittiğinde ilk başlarda uyum sağlayamadı. Bizim lig ile Galatasaray'ın oynadığı elit lig arasında fark olduğu için zorlandı. İdmanlarda bazı sıkıntılar yaşadı. Ama çabuk atlattı. Galatasaray'da görev yapan hocaları sıkıntıyı anladılar, sabır gösterdiler. Çok çalışkan bir çocuk olduğu için daha sonra çıkış yakaladı. Çıkış yakalayınca bir patlama oldu. Daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yakından takip ediyoruz. Gerçekten çok mutlu oluruz."



"GALATASARAY'A GELECEĞİMİ HAYAL ETMİYORDUM"



Galatasaray'a profesyonel imzayı atar atmaz Eren Aydın, Kartalspor'un altyapı oyuncularına ziyarette bulundu. Kulüp tarafında Eren'in bu ziyareti klip haline getirildi. 18 yaşındaki golcü bu ziyarette altyapı oyuncularına şu mesajı verdi:



"Darıca Gençlerbirliği'nden Kartalspor'a geldiğimde Galatasaray'a transfer olacağımı hayal etmiyordum. Galatasaray forması giymek herkese nasip olmaz. Galatasaray formasının ağırlığının farkındayım. Öncelikli hedefim Galatasaray A takımında forma giymek. Her Türk çocuğu gibi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Her zaman azim gösterdim, çalıştım. Kardeşlerime şunu söylüyorum; Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler. Çalışmaktan ödün vermeyin."



