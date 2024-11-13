Her şey dahil Osimhen paketi: 111 milyon euro!

Galatasaray'a bu sezon gelen, ancak görev yaptığı süre içerisinde takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen için rekabet başladı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin devreye girmesi nedeniyle, en büyük koz olarak Nijeryalı futbolcunun tercihini kullanma kararı aldı.
Osimhen ile konuşan sarı-kırmızılı yöneticilerin, "Burada çok mutluyum" cevabı karşısında rahat bir nefes aldığı, şimdi, bonservisini elinde bulunduran Napoli'yi satışa ikna etmek için çalışacağı vurgulandı.
25 MİLYON EURO PEŞİN
75 milyon euro tutarındaki satış bedelini, yaptıkları ödemelerden dolayı 70 milyon euroya indirmenin düşüncesinde olan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de faaliyet gösteren iki büyük şirketle görüşmede bulundu. Bunlardan biri, böyle bir sponsorluk yapamayacağını iletti.
Diğeri ise, bonservisin yüzde 30'unu kulübün ödemesi karşılığında kabul etti. Napoli'nin 25 milyon euroyu peşin, kalan bedeli de iki taksit halinde istediği, bu nedenle kulübün de kaynak arayışına girdiği ifade edildi.
OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLMEDİ
Fenerbahçe de, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla Osimhen transferi için nabız yokladı. Oyuncunun olası bonservis bedelini karşılamak için görüşmelere başlayan Kadıköy ekibinin de bazı kuruluşların kapısını çaldığı, bir sponsordan olumlu yanıt aldığı öğrenildi. İtalya ile temaslara geçecek Fenerbahçe'nin futbolcuyla hiç görüşme yapmadıkları öğrenildi.Sarı-lacivertlilerin kozunun da, Fenerbahçe ile Napoli'nin Eljif Elmas transferi sırasında iyi ilişkiler kurması olarak gösterildi.
111 MİLYON EUROLUK PAKET
Victor Osimhen, transferi kim gerçekleştirirse büyük bir yatırım olacak. Golcüyü hangi kulüp alırsa alsın, bu süreçte ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacak. Bonservis bedeli 75 milyon euro olarak düşünülürken, şu anda imaj hakkı ile birlikte yıllık 12 milyon euro alan futbolcuya, üç sezonluk ödeme karşılığı da 36 milyon euro olacak. Basit hesapla maliyet 111 milyon euro gibi düşünülse de, özel uçak, barınma, vergiler gibi yan ödemelerle bu rakam çok daha fazla bir boyuta çıkmış olacak
İTALYA ÇIKARMASI
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ yöneticilerinden Abdullah Kavukcu'nun İtalya'ya gitmesiyle, Osimhen'in bonservisinin alınması için startın verildiği iddia edildi. Başkan Dursun Özbek'in, kendisiyle birlikte Kavukcu ve Buruk'tan kurulan üç kişilik bir ekiple Osimhen transferini bitirmeye çalışacağı vurgulandı. Sarı-kırmızılı ikilinin İtalya'da Menajer George Gardi ile bir araya gelerek transfer konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunacakları bildirildi.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin devreye girmesi nedeniyle, en büyük koz olarak Nijeryalı futbolcunun tercihini kullanma kararı aldı.
Osimhen ile konuşan sarı-kırmızılı yöneticilerin, "Burada çok mutluyum" cevabı karşısında rahat bir nefes aldığı, şimdi, bonservisini elinde bulunduran Napoli'yi satışa ikna etmek için çalışacağı vurgulandı.
25 MİLYON EURO PEŞİN
75 milyon euro tutarındaki satış bedelini, yaptıkları ödemelerden dolayı 70 milyon euroya indirmenin düşüncesinde olan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de faaliyet gösteren iki büyük şirketle görüşmede bulundu. Bunlardan biri, böyle bir sponsorluk yapamayacağını iletti.
Diğeri ise, bonservisin yüzde 30'unu kulübün ödemesi karşılığında kabul etti. Napoli'nin 25 milyon euroyu peşin, kalan bedeli de iki taksit halinde istediği, bu nedenle kulübün de kaynak arayışına girdiği ifade edildi.
OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLMEDİ
Fenerbahçe de, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla Osimhen transferi için nabız yokladı. Oyuncunun olası bonservis bedelini karşılamak için görüşmelere başlayan Kadıköy ekibinin de bazı kuruluşların kapısını çaldığı, bir sponsordan olumlu yanıt aldığı öğrenildi. İtalya ile temaslara geçecek Fenerbahçe'nin futbolcuyla hiç görüşme yapmadıkları öğrenildi.Sarı-lacivertlilerin kozunun da, Fenerbahçe ile Napoli'nin Eljif Elmas transferi sırasında iyi ilişkiler kurması olarak gösterildi.
111 MİLYON EUROLUK PAKET
Victor Osimhen, transferi kim gerçekleştirirse büyük bir yatırım olacak. Golcüyü hangi kulüp alırsa alsın, bu süreçte ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacak. Bonservis bedeli 75 milyon euro olarak düşünülürken, şu anda imaj hakkı ile birlikte yıllık 12 milyon euro alan futbolcuya, üç sezonluk ödeme karşılığı da 36 milyon euro olacak. Basit hesapla maliyet 111 milyon euro gibi düşünülse de, özel uçak, barınma, vergiler gibi yan ödemelerle bu rakam çok daha fazla bir boyuta çıkmış olacak
İTALYA ÇIKARMASI
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ yöneticilerinden Abdullah Kavukcu'nun İtalya'ya gitmesiyle, Osimhen'in bonservisinin alınması için startın verildiği iddia edildi. Başkan Dursun Özbek'in, kendisiyle birlikte Kavukcu ve Buruk'tan kurulan üç kişilik bir ekiple Osimhen transferini bitirmeye çalışacağı vurgulandı. Sarı-kırmızılı ikilinin İtalya'da Menajer George Gardi ile bir araya gelerek transfer konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunacakları bildirildi.