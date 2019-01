Her oy 35 bin çocuk için...

Dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri projesi olan ve bu yıl 4'üncü kez P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette işbirliğiyle düzenlenecek 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde halk oylamasına sunulacak aday listesi Büyük Jüri tarafından belirlendi. 65. yıl oylaması 22 Mart'a kadar Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden yapılabilecek."Sporun En İyileri"ni seçmek için verilecek her oy gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için bir desteğe dönüşecek. Türkiye genelinde 5-13 yaş arası çocukların gittiği okulların %65'inde spor alanı veya ekipmanı bulunmuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yse %98 oranıyla bu ihtiyacın en yüksek olduğu bölge. Bu yıl Gillette ve Milliyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) vasıtasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı bağışı yapacak. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Sporun En İyileri için verilecek oylarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 35.000 çocuğun spor malzemesi ihtiyacına destek verilecek.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha çok projeyi omuz omuza birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluğu hep birlikte büyütelim" ifadelerini kullanarak bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizdi. Gençlerin spor ile iç içe, sağlık ve özgüven ile büyümeleri için bugüne kadar P&G olarak birçok kampanya hayata geçirdiklerini ve sponsorluk desteği sağladıklarını söyleyen P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, yeni proje hakkında şunları söyledi: "Dünyada ve Türkiye'de sporu ve sporcuyu en çok destekleyen şirketlerden biri olarak, sporun birleştiriciliğine ve sınır tanımazlığına inanıyoruz. P&G çatısı altındaki tüm markalarımızla, her gün milyonlarca insanın hayatına dokunarak özgüvenlerinin artması için çalışıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için çocukların ve gençlerin spor ile iç içe, sağlık ve özgüven ile büyümelerini önemseyen Gillette markamız ile, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri aracılığıyla 4 yıldır sporu ve sporcuları desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu yıl ödüllere anlamlı bir dokunuş da ekledik. TMOK'un da desteğiyle yürüteceğimiz yeni projemizle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı bağışlayacağız, yaklaşık 35 bin çocuğun spor ihtiyacını karşılayacağız. Halk oylamasına katılarak oy kullanan herkes kampanyamızı destekleyerek 35.000 çocuğun spor ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak."Yapılan son araştırmalara göre, Türkiye'de 5-13 yaş arasındaki çocukların gittikleri okulların %65'inde spor alanı bulunmuyor ve bu okulların sadece yarısında beden eğitimi dersleri aktif bir şekilde yapılabiliyor. Spor ekipmanı olan okulların oranı ise %17'ye geriliyor. Her 10 çocuktan 1'i istediği spor branşıyla ilgilenemiyor. Bunun nedenlerinin başında ise fiziksel kısıtlar ve imkan/fırsat olmaması geliyor. Spor ekipmanı yetersizliği anlamında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki okullar ilk sıralarda yer alıyor, bu bölgedeki okulların %98'inde spor alanı bulunmuyor. Bu rakamlardan hareketle çocukların sporla erken yaşta tanışmaları ve daha aktif ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Turnaoğlu, Milliyet Gazetesi ve diğer çok değerli paydaşları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte bu yıl sporu desteklemeyi bir adım daha öteye taşımanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile 2014 yılından bu yana Olimpik Anneler projesini yürüttüklerini kaydeden Turnaoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 21 farklı branşta 30 genç, yetenekli sporcunun ve annelerinin en büyük destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Turnaoğlu, Erkek tıraş bakım kategorisinin dünya lideri markası Gillette'in dünyada sadece iki ülkede Milli Futbol Takımına sponsor olduğunu ve bunlardan birinin de Türkiye olduğunu hatırlatarak, bu projeyle de Gillette'in geleceğin spor efsanelerinin yetişmesine katkı sağlamasını umduklarını kaydetti.