Hentbolda kadın milliler, İngiltere ile karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere ile eşleşti.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur kuraları çekildi. Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ofisinde çekilen kuralarda Türkiye'nin rakibi İngiltere oldu.



Birinci eleme turu ilk maçları 2-3 Kasım'da rövanş maçları ise 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.



Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından düzenlenen 26. Dünya Şampiyonası, Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur eşleşmeleri şöyle:



Azerbaycan-Portekiz



Faroe Adaları-Kosova



Slovakya-Letonya



İzlanda-İsrail



Yunanistan-Bosna Hersek



Ukrayna-Lüksemburg



Bulgaristan-İtalya



Avusturya-Finlandiya



İngiltere-Türkiye









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