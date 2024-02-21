Hentbol Kadınlar 2. Lig'de play-off grupları belli oldu

Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları kura çekimi Ankara'da yapıldı.



Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre kura çekimi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.



Play-off gruplarında maçlar belirlenecek merkezlerde 13-15 Mart tarihlerinde oynanacak.



Gruplarında birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.



Kadınlar 2. Lig play-off grupları şöyle oluştu:



A Grubu: Odunpazarı Gençlik, Elazığ Genç ve Spor İl Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye, Hoca Ahmet Yesevi



B Grubu: On Otomasyon Defne, 1955 Batman Belediye, Şehit Ahmet Mehmet Oruç, Genç Nesil Bilişim



C Grubu: Ardeşen Belediye, Esan Akü Merkez, Tekirdağ Cezaevi, Bal Ebrar



D Grubu: Kepez Belediye, Arena Hentbol, Osmangazi Belediye, Ortahisar Borsa İstanbul İMKB



