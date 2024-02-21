Hentbol Kadınlar 2. Lig'de play-off grupları belli oldu

Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları kura çekimi Ankara'da gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar 2. Lig'de play-off grupları belli oldu
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21 Şubat 2024 17:16
Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları kura çekimi Ankara'da yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre kura çekimi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Play-off gruplarında maçlar belirlenecek merkezlerde 13-15 Mart tarihlerinde oynanacak.

Gruplarında birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Kadınlar 2. Lig play-off grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Odunpazarı Gençlik, Elazığ Genç ve Spor İl Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye, Hoca Ahmet Yesevi

B Grubu: On Otomasyon Defne, 1955 Batman Belediye, Şehit Ahmet Mehmet Oruç, Genç Nesil Bilişim

C Grubu: Ardeşen Belediye, Esan Akü Merkez, Tekirdağ Cezaevi, Bal Ebrar

D Grubu: Kepez Belediye, Arena Hentbol, Osmangazi Belediye, Ortahisar Borsa İstanbul İMKB

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