Hentbol Kadınlar 2. Lig'de play-off grupları belli oldu

Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları kura çekimi Ankara'da yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre kura çekimi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.
Play-off gruplarında maçlar belirlenecek merkezlerde 13-15 Mart tarihlerinde oynanacak.
Gruplarında birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Kadınlar 2. Lig play-off grupları şöyle oluştu:
A Grubu: Odunpazarı Gençlik, Elazığ Genç ve Spor İl Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye, Hoca Ahmet Yesevi
B Grubu: On Otomasyon Defne, 1955 Batman Belediye, Şehit Ahmet Mehmet Oruç, Genç Nesil Bilişim
C Grubu: Ardeşen Belediye, Esan Akü Merkez, Tekirdağ Cezaevi, Bal Ebrar
D Grubu: Kepez Belediye, Arena Hentbol, Osmangazi Belediye, Ortahisar Borsa İstanbul İMKB
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre kura çekimi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.
Play-off gruplarında maçlar belirlenecek merkezlerde 13-15 Mart tarihlerinde oynanacak.
Gruplarında birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Kadınlar 2. Lig play-off grupları şöyle oluştu:
A Grubu: Odunpazarı Gençlik, Elazığ Genç ve Spor İl Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye, Hoca Ahmet Yesevi
B Grubu: On Otomasyon Defne, 1955 Batman Belediye, Şehit Ahmet Mehmet Oruç, Genç Nesil Bilişim
C Grubu: Ardeşen Belediye, Esan Akü Merkez, Tekirdağ Cezaevi, Bal Ebrar
D Grubu: Kepez Belediye, Arena Hentbol, Osmangazi Belediye, Ortahisar Borsa İstanbul İMKB
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