Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisi 3. maça gitti

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yendi.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle sona erdi. Sahadan son saniye sayısıyla 29-28 galip ayrılan ev sahibi ekip, seride durumu 1-1'e getirdi.
Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin son karşılaşması aynı salonda oynanacak.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle sona erdi. Sahadan son saniye sayısıyla 29-28 galip ayrılan ev sahibi ekip, seride durumu 1-1'e getirdi.
Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin son karşılaşması aynı salonda oynanacak.