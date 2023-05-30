Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisi 3. maça gitti

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisinde oynanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek seriyi 3. maça götürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde yarı final serisi 3. maça gitti
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30 Mayıs 2023 18:47
Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yendi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle sona erdi. Sahadan son saniye sayısıyla 29-28 galip ayrılan ev sahibi ekip, seride durumu 1-1'e getirdi.

Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin son karşılaşması aynı salonda oynanacak.

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