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Henry Onyekuru sorgu odasına!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim performansı düşen genç yıldız Henry Onyekuru ile özel olarak görüşecek.

Kaynak: Takvim
Henry Onyekuru sorgu odasına!
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17 Ekim 2018 06:41
Sezona çok hızlı bir başlangıç yaparak ilk 4 haftada 2 gole imzasını atan Henry Onyekuru son maçlardaki performansıyla eleştiri almıştı...

Teknik direktör Fatih Terim, milli takım kampından döner dönmek Nijeryalı yıldızla özel bir görüşme yapmayı planlıyor.

Onyekuru'yu cuma günü Bursaspor önünde 11'de oynatmayı planlayan Terim'in, "Artık bu şansı iyi kullan. Yeteneklerine ve sana güveniyorum" diyeceği öğrenildi.

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