Sezona çok hızlı bir başlangıç yaparak ilk 4 haftada 2 gole imzasını atan Henry Onyekuru son maçlardaki performansıyla eleştiri almıştı...
Teknik direktör Fatih Terim, milli takım kampından döner dönmek Nijeryalı yıldızla özel bir görüşme yapmayı planlıyor.
Onyekuru'yu cuma günü Bursaspor önünde 11'de oynatmayı planlayan Terim'in, "Artık bu şansı iyi kullan. Yeteneklerine ve sana güveniyorum" diyeceği öğrenildi.
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Teknik direktör Fatih Terim, milli takım kampından döner dönmek Nijeryalı yıldızla özel bir görüşme yapmayı planlıyor.
Onyekuru'yu cuma günü Bursaspor önünde 11'de oynatmayı planlayan Terim'in, "Artık bu şansı iyi kullan. Yeteneklerine ve sana güveniyorum" diyeceği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın