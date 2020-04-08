MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başındageliyor…Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda endişe verici bir iddia geldi.Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi.Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen G.Saray kısa süre içinde harekete geçecek.Henry Onyekuru'nun yeni sezonda da Galatsaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.