Henry Onyekuru için Galatasaray'ı korkutan iddia

Galatasaray'ın Monaco'dan bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru ile ilgili endişe verici bir iddia geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Henry Onyekuru için Galatasaray'ı korkutan iddia
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08 Nisan 2020 11:15
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor…

Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda endişe verici bir iddia geldi.

Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi.

Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen G.Saray kısa süre içinde harekete geçecek.

Henry Onyekuru'nun yeni sezonda da Galatsaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

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