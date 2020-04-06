Henry Onyekuru: "Herkese dua ediyorum!"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, instagram'dan bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Henry Onyekuru: 'Herkese dua ediyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2020 16:16
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Henry Onyekuru, instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, paylaşımında "En kısa sürede bu sorunun üstesinden gelmemiz ve herkesin evinde güvenli ve sağlıklı olması için dua ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Onyekuru, 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için