Henry Onyekuru: 'Herkese dua ediyorum!'

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Henry Onyekuru, instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, paylaşımında "En kısa sürede bu sorunun üstesinden gelmemiz ve herkesin evinde güvenli ve sağlıklı olması için dua ediyorum!" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Onyekuru, 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
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22 yaşındaki Nijeryalı yıldız, paylaşımında "En kısa sürede bu sorunun üstesinden gelmemiz ve herkesin evinde güvenli ve sağlıklı olması için dua ediyorum!" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Onyekuru, 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın