Hatem Ben Arfa, Lille'de

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Haten Ben Arfa transferini resmi olarak açıkladı.



Lille'den yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Transferinin açıklanmasının ardından kulübün internet sitesine konuşan Fransız futbolcu, "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Bu kulüp, bu sezon harika şeyler gösteren bir takım ve tabii ki geçen sezon da şampiyon oldu. Yükselmeye devam eden bu kulübe imza attığım için mutluyum. Kariyerimde Lille ile birçok kez karşılaştım, farklı stadyumlarda Pierre Mauroy Stadı'nda Lille formasını giymek benim için bir onur olacak. Bu kulüpten birçok harika oyuncunun geçtiğini biliyorum. Bu meydana okumaya katılmak benim için bir onurdur. Her şeyden önce grubun ve kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." sözlerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO