Hatayspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hatayspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi
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15 Ekim 2020 13:35
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif  sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Kovid-19 test sonucu pozitif olmuştur." ifadeleri kullanıldı.



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