Hatayspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Kovid-19 test sonucu pozitif olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Kovid-19 test sonucu pozitif olmuştur." ifadeleri kullanıldı.