Hatayspor, Trabzonspor deplasmanında

Hatayspor, Süper Lig'de pazartesi Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Trabzonspor deplasmanında
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11 Şubat 2024 13:09
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

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