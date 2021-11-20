Hatayspor, milli aradan 3 gollü zaferle döndü!

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.



Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atakaş Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ayoub El Kaabi, 69. dakikada Ruben Ribeiro ve 84. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un tek sayısı ise 45+3. dakikada Paul Mukairu'dan geldi.



Bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya yükselterek ikinci sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.



Atakaş Hatayspor, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Fraport TAV Antalyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.



13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.



27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.



45+1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



45+3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)





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